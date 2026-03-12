An einem Freitagabend im Februar betritt die Social-Media-Beraterin Sarah Slocum die Bar „Molotov’s“ in San Francisco. Sie trägt eine Brille, mit der sie ihre Umgebung filmen kann. Gäste fühlen sich bedroht und beginnen, mit ihr zu diskutieren. Ein Mann reißt Slocum die Brille von der Nase und rennt damit davon.