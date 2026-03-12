An einem Freitagabend im Februar betritt die Social-Media-Beraterin Sarah Slocum die Bar „Molotov’s“ in San Francisco. Sie trägt eine Brille, mit der sie ihre Umgebung filmen kann. Gäste fühlen sich bedroht und beginnen, mit ihr zu diskutieren. Ein Mann reißt Slocum die Brille von der Nase und rennt damit davon.
Meta Ray-BanMillionen Menschen tragen Überwachungsmaschinen auf der Nase
Lesezeit: 4 Min.
Ray-Ban-Brillen des Meta-Konzerns senden intime Videoaufnahmen nach Kenia und könnten bald Gesichtserkennung bekommen. Warum kaufen so viele Menschen diese Datenstaubsauger?
Von Simon Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema