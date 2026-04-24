Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) entlassen Software-Unternehmen massenhaft Menschen. Im Januar hatte Meta-Chef Mark Zuckerberg geschwärmt, „Projekte, die früher ein großes Team benötigten, können nun von einer einzigen, sehr begabten Person erledigt werden.“ Welche Konsequenzen das in der Praxis hat, zeigt sich jetzt. Meta entlässt zum 20. Mai 8000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 6000 freie Stellen werden nun doch nicht besetzt. Das geht aus einer internen Mail von Personalchefin Janelle Gale an die Belegschaft hervor, über die Bloomberg berichtet.