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Social-Media-ProzessMeta und US-Bundesstaaten einigen sich auf Vergleich

Der Tech-Milliardär Mark Zuckerberg ist Gründer von Meta. Zu dem Mutterkonzern gehören auch Facebook und Instagram.
Der Tech-Milliardär Mark Zuckerberg ist Gründer von Meta. Zu dem Mutterkonzern gehören auch Facebook und Instagram. Godofredo A. Vásquez/AP Photo

Der Facebook-Mutterkonzern soll bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die US-Staaten zahlen. Meta wurde vorgeworfen, Minderjährige süchtig zu machen.

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In dem wegweisenden Prozess um die Gefahren sozialer Medien für Kinder hat sich der Facebook-Mutterkonzern Meta mit den klagenden US-Bundesstaaten auf einen Vergleich geeinigt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, zahlt Meta bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die Staaten.

Meta ist der Mutterkonzern von Facebook und Instagram. Eine überparteiliche Gruppe aus 29 US-Bundesstaaten klagte gegen den Social-Media-Riesen mit dem Vorwurf, Kinder und Jugendliche abhängig zu machen. Damit würden Ängste, Depressionen und Suizidgedanken ausgelöst.

Zum Prozessbeginn am 19. August erschienen auch zahlreiche Angehörige von toten Minderjährigen vor dem Gerichtssaal. Sie warfen den Social-Media-Plattformen von Meta vor, etwas mit dem Tod ihrer Kinder zu tun zu haben.

© SZ/Reuters/lize - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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In Kalifornien hat der Milliardenprozess gegen den Betreiber von Facebook und Instagram begonnen. Die Kläger werfen dem Konzern vor, besonders Kindern schwer zu schaden. Es geht um die Zukunft der sozialen Netzwerke.

SZ PlusVon Peter Burghardt

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