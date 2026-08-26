In dem wegweisenden Prozess um die Gefahren sozialer Medien für Kinder hat sich der Facebook -Mutterkonzern Meta mit den klagenden US-Bundesstaaten auf einen Vergleich geeinigt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, zahlt Meta bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die Staaten.

Meta ist der Mutterkonzern von Facebook und Instagram. Eine überparteiliche Gruppe aus 29 US-Bundesstaaten klagte gegen den Social-Media-Riesen mit dem Vorwurf, Kinder und Jugendliche abhängig zu machen. Damit würden Ängste, Depressionen und Suizidgedanken ausgelöst.

Zum Prozessbeginn am 19. August erschienen auch zahlreiche Angehörige von toten Minderjährigen vor dem Gerichtssaal. Sie warfen den Social-Media-Plattformen von Meta vor, etwas mit dem Tod ihrer Kinder zu tun zu haben.