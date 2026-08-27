Zeitlimits, Ruhe in der Nacht und der Schule, keine „extremen Make-up-Filter“ mehr: Meta sagt in einer historischen Einigung Änderungen am Design seiner US-Apps zu. Aber damit ist der Fall noch lange nicht geklärt.

Ist das der „Big Tobacco“-Moment für die sozialen Netzwerke? Meta hat sich mit fast allen US-Bundesstaaten auf einen Vergleich geeinigt. So hat der Konzern hinter Instagram und Facebook einen teuren Prozess wegen des angeblichen Suchtpotenzials seiner Plattformen abgewendet. Eine Reihe von Klagen hat Meta unter Druck gesetzt, es geht vor allem um den Vorwurf, das Unternehmen schütze Kinder und Jugendliche nicht ausreichend vor den negativen Auswirkungen seiner Apps, obwohl es durch eigene Untersuchungen darüber Bescheid wusste.