Die Facebook-Muttergesellschaft unter CEO Mark Zuckerberg will sich Berichten zufolge an diesem Mittwoch von etwa zehn Prozent der Belegschaft trennen.

Die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms Inc. plant nach Angaben informierter Kreise, seinen umfassenden Stellenabbau an diesem Mittwoch umzusetzen. Die Kündigungen sind Teil eines Plans zur Kostensenkung bei dem Social-Media-Riesen nach enttäuschenden Gewinnen und einem Umsatzrückgang.

Die betroffenen Mitarbeitenden werden von Mittwochmorgen an über ihre Kündigung informiert, erklärt die Nachrichtenagentur Bloomberg, und Chief Executive Officer Mark Zuckerberg habe am Dienstag mit Führungskräften gesprochen, um sie auf die Kürzungen vorzubereiten, zitiert die Nachrichtenagentur Personen, die nicht identifiziert werden wollten. In der Telefonkonferenz habe Zuckerberg zugegeben, er sei für die jüngsten "Fehltritte" des Unternehmens verantwortlich, schreibt wiederum das Wall Street Journal.

Ein Meta-Sprecher reagierte bisher nicht auf eine Anfrage.

Zuckerberg hatte Mitarbeitende bereits Ende September gewarnt, dass Meta beabsichtige, Ausgaben zu kürzen und Teams umzustrukturieren. Das in Menlo Park, Kalifornien, ansässige Unternehmen, zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören, verhängte einen Einstellungsstopp, und Zuckerberg kündigte an, dass Meta im Jahr 2023 voraussichtlich weniger Mitarbeiter beschäftigen werde als in diesem Jahr.

Die Kürzungen werden voraussichtlich etwa zehn Prozent des Unternehmens betreffen, das laut Insider zum 30. September mehr als 87 000 Mitarbeiter beschäftigte. Die Kürzungen, die Teil der ersten größeren Budgetkürzung seit der Gründung von Facebook im Jahr 2004 sind, spiegeln eine starke Verlangsamung der digitalen Werbeeinnahmen, eine am Rande der Rezession schwankende Wirtschaft und Zuckerbergs hohe Investitionen in einen spekulativen Virtual-Reality-Vorstoß namens Metaverse wider.

"Dies ist offensichtlich ein anderer Modus, als wir es gewohnt sind", sagte Zuckerberg in einer Fragerunde mit Mitarbeitern im September. "In den ersten 18 Jahren des Unternehmens sind wir im Grunde jedes Jahr schnell gewachsen, und in letzter Zeit sind unsere Einnahmen zum ersten Mal stagniert oder leicht gesunken. Wir müssen uns also anpassen."