Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz taucht auf der Instagram-Seite von Isabell Rahms ein bezahlter Beitrag auf – bezahlt von Rahms, damit Meta ihn möglichst vielen Nutzern anzeigt. Auf dem Bild lächelt die CDU-Landtagskandidatin im Mainzer Wahlkreis I vor weißem Hintergrund. „Bildung. Unsere wichtigste Bank ist die Schulbank!“ steht darunter, und: „am 22.03. bessere Bildung für Rheinland-Pfalz“.