Auf Fernsehkoch Jack Mancusos Frage, „Hey Meta, ich will eine koreanische Steaksauce machen, was muss ich zuerst tun?“, folgt erst mal: nichts. Peinliche Stille im Studio und im Saal. Dann eine falsche Antwort. Noch einmal die gleiche Frage. Noch eine falsche Antwort. Gelächter. Dann die Erklärung: Das Wlan ist schuld, natürlich. „Zurück ins Studio zu dir, Mark.“
Neue Brillen von Meta
Meta-Chef Zuckerberg ist sicher: Wenn irgendetwas mal das Handy ablöst, dann sind es smarte Brillen. Gerade hat er eine neue Version vorgestellt. Die sieht spannend aus – bei der Präsentation geht allerdings einiges schief.
Von Max Muth, München
