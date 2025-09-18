Zum Hauptinhalt springen

Sieht so die Zukunft aus? Unklar. Sieht so in Zukunft aus: Mark Zuckerberg
Sieht so die Zukunft aus? Unklar. Sieht so in Zukunft aus: Mark Zuckerberg (Foto: Carlos Barria/REUTERS)

Meta-Chef Zuckerberg ist sicher: Wenn irgendetwas mal das Handy ablöst, dann sind es smarte Brillen. Gerade hat er eine neue Version vorgestellt. Die sieht spannend aus – bei der Präsentation geht allerdings einiges schief.

Von Max Muth, München

Auf Fernsehkoch Jack Mancusos Frage, „Hey Meta, ich will eine koreanische Steaksauce machen, was muss ich zuerst tun?“, folgt erst mal: nichts. Peinliche Stille im Studio und im Saal. Dann eine falsche Antwort. Noch einmal die gleiche Frage. Noch eine falsche Antwort. Gelächter. Dann die Erklärung: Das Wlan ist schuld, natürlich. „Zurück ins Studio zu dir, Mark.“

