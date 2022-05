Die spanische Regierung will es Frauen erleichtern, wegen ihrer Regelschmerzen bei der Arbeit zu fehlen. Braucht es solche Auszeiten für die Menstruation auch in Deutschland?

Von Lisa Nguyen

Wenn Bettina Steinbrugger ihre Termine für die kommenden Monate plant, schaut sie zuerst in ihrem Periodenkalender nach. Am ersten Tag ihrer Menstruation vermeidet sie Auswärtstermine, stattdessen versucht sie, einen "ruhigen Tag" im Home-Office einzulegen, wie sie sagt. Entspannt ist das Arbeiten für die Unternehmerin aus Österreich im eigenen Zuhause aber trotzdem nicht: Zu Beginn ihrer Monatsblutung leidet Steinbrugger an starken Bauchkrämpfen und Kreislaufbeschwerden, manchmal erbricht sie oder fällt sogar in Ohnmacht.