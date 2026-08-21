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BundesregierungAuch ein Kanzler braucht mal Urlaub

Lesezeit: 2 Min.

Müde? Der Kanzler während der Ernennung und Entlassung von Mitgliedern der Bundesregierung am 29. Juli, dem letzten öffentlichen Termin vor seinem Urlaub.
Müde? Der Kanzler während der Ernennung und Entlassung von Mitgliedern der Bundesregierung am 29. Juli, dem letzten öffentlichen Termin vor seinem Urlaub. Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa

Kann Friedrich Merz verlangen, dass die Deutschen mehr arbeiten sollen, und selbst vier Wochen abtauchen? Er kann. Und er sollte sogar.

Von Christian Mayer

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In jeder Firma ist es ein Gebot der Höflichkeit, dass man anderen eine schöne Zeit wünscht, wenn sie sich in den Urlaub verabschieden – und sich anschließend erkundigt, wie es denn so war, auf Korfu oder am Tegernsee. Wenn der Kollege oder die Chefin gut erholt wieder zurückkehrt, im besten Fall voller Motivation und Elan, ist das schließlich gut für alle in der Firma. Allerdings gibt es gerade in Deutschland auch einige Urlaubsneider. Manche fragen dann leicht herablassend und hinter vorgehaltener Hand, ob der Kollege oder die Chefin wirklich das Recht auf so viele freie Tage hat. Ob er oder sie es verdient hat, wochenlang im sonnigen Off zu bleiben, während andere die Stellung halten.

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