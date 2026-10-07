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AutomobilindustrieMerz und Macron wollen den Verbrenner retten

Lesezeit: 3 Min.

Nach geltendem Recht müssen die CO₂-Emissionen aller in der EU verkauften Neuwagen bis 2035 um 100 Prozent im Vergleich zu 2021 sinken.
Nach geltendem Recht müssen die CO₂-Emissionen aller in der EU verkauften Neuwagen bis 2035 um 100 Prozent im Vergleich zu 2021 sinken.
Marijan Murat/dpa

Eigentlich waren die Franzosen dagegen, das für 2035 geplante Verbrenner-Aus aufzuweichen. Nun arbeiten Kanzleramt und Elysée-Palast an einem gemeinsamen Standpunkt – mit einem Gegengeschäft für Frankreich.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

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Anscheinend funktioniert die altgediente Kompromissmaschine noch, die Deutschland und Frankreich einst als Motor der EU am Laufen hielten. Gerade erst haben sich das Bundeskanzleramt und der Elysée-Palast auf einen gemeinsamen Kurswechsel hin zu einer härteren China-Politik geeinigt, da steht die nächste Verständigung kurz bevor: Berlin und Paris wollen das für 2035 geplante Verbrenner-Aus in der Europäischen Union stärker aufweichen als bislang geplant. Für dieses Zugeständnis an die Kanzlerpartei CDU soll Deutschland bereit sein, auf die französische Linie bei industriepolitischen Vorgaben einzuschwenken – mit der Einschränkung, dass in Berlin auch die SPD noch ein Wort mitzureden hat. Die will am Verbrenner-Aus festhalten.

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