Anscheinend funktioniert die altgediente Kompromissmaschine noch, die Deutschland und Frankreich einst als Motor der EU am Laufen hielten. Gerade erst haben sich das Bundeskanzleramt und der Elysée-Palast auf einen gemeinsamen Kurswechsel hin zu einer härteren China-Politik geeinigt, da steht die nächste Verständigung kurz bevor: Berlin und Paris wollen das für 2035 geplante Verbrenner-Aus in der Europäischen Union stärker aufweichen als bislang geplant. Für dieses Zugeständnis an die Kanzlerpartei CDU soll Deutschland bereit sein, auf die französische Linie bei industriepolitischen Vorgaben einzuschwenken – mit der Einschränkung, dass in Berlin auch die SPD noch ein Wort mitzureden hat. Die will am Verbrenner-Aus festhalten.