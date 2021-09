Von Cerstin Gammelin, Berlin

Was klar ist vor diesem Wahlsonntag? Zum Beispiel das: Die drei Riesenaufgaben für die nächste Regierung werden Klima, Europa und Finanzen sein. Und der nächste Bundesfinanzminister wird sich kümmern müssen; das wird ihm politische Gestaltungsmacht, Einfluss und Anerkennung sichern. Kein Wunder also, dass drei Parteien - FDP, die Grünen, Union - schon jetzt um das Ministerium buhlen. Und weil die Wahl knapp ausgehen dürfte, was eine schwierige Regierungsbildung erwarten lässt, ist auch so viel klar: Das Ministerium dürfte zum Joker in den Koalitionsgesprächen werden, die ein Dreier-Regierungsbündnis erst möglichen.