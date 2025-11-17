Nach Tagen massiver Kritik aus den eigenen Reihen ist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Spekulationen über ein vorzeitiges Ende der schwarz-roten Koalition und eine mögliche Minderheitsregierung entschieden entgegengetreten. Die Koalition werde „selbstverständlich“ halten, sagte Merz am Montag beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Als „nicht zu Ende gedacht“ bezeichnete er Spekulationen über eine Minderheitsregierung. „Glaubt denn irgendjemand ernsthaft, wir könnten in diesem Deutschen Bundestag mit wechselnden Mehrheiten arbeiten und da noch vernünftige Gesetzgebungsarbeit machen?“, fragte Merz. Aus seiner Sicht sei das ausgeschlossen.
Von Daniel Brössler, Berlin
