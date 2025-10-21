Rezession, Stellenabbau, hohe Kosten: Die IGBCE stemmt sich gegen die Krise. Sie fordert günstige Energie, will Topverdiener zur Kasse bitten – und erhält auf dem Gewerkschaftstag zumindest eine gute Nachricht.

Es sind keine leichten Zeiten für Gewerkschafter, das gilt auch für die Arbeitnehmervertreter in der Chemiebranche – und das ausgerechnet jetzt, wo die großen Festspiele stattfinden. Noch bis Freitag treffen sich 400 Delegierte der Chemie- und Energiegewerkschaft IGBCE in Hannover zu ihrem Hochamt, dem Gewerkschaftstag, der nur alle vier Jahre stattfindet.