Es sind keine leichten Zeiten für Gewerkschafter, das gilt auch für die Arbeitnehmervertreter in der Chemiebranche – und das ausgerechnet jetzt, wo die großen Festspiele stattfinden. Noch bis Freitag treffen sich 400 Delegierte der Chemie- und Energiegewerkschaft IGBCE in Hannover zu ihrem Hochamt, dem Gewerkschaftstag, der nur alle vier Jahre stattfindet.
ChemieGewerkschaft fordert „Zukunftsgebühr“ für Reiche
Lesezeit: 4 Min.
Rezession, Stellenabbau, hohe Kosten: Die IGBCE stemmt sich gegen die Krise. Sie fordert günstige Energie, will Topverdiener zur Kasse bitten – und erhält auf dem Gewerkschaftstag zumindest eine gute Nachricht.
Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters
Deindustrialisierung:Sparen in der Chemieindustrie: „Was weg ist, ist weg“
Die Chemieindustrie steckt in einer tiefen Krise: Anlagen werden dauerhaft stillgelegt, Jobs abgebaut. Es gibt Übernahmen, Insolvenzen und Sparprogramme – so wie bei Evonik.
Lesen Sie mehr zum Thema