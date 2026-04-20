Agile One muss warten. Der Kanzler verspätet sich. Also wartet der humanoide Roboter geduldig. Irgendwann erreicht Friedrich Merz dann doch noch den Messestand in Halle 27. Agile One dreht sich und winkt mit seinen sehr großen Händen, auf die sie bei dem 2018 gegründeten Münchner Start-up Agile Robots besonders stolz sind: fünf Finger, 21 Gelenke, taktile Sensoren, fast menschlich. Mitgründer Zhaopeng Chen hat sie entwickelt, als er noch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gearbeitet hat.
Hannover-Messe„Die Grenzen der Leidensfähigkeit sind erreicht“
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Bei der Hannover-Messe will die deutsche Industrie eigentlich stolz zeigen: Wir können was, wir sind wer in der Welt. Doch in diesem Jahr fällt das schwer. Kanzler Merz muss sich Kritik gefallen lassen – und dann gibt es auch noch eine Merkwürdigkeit beim Messerundgang.
Von Elisabeth Dostert und Paulina Würminghausen, Hamburg/Hannover
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Die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten erreichen ein historisches Ausmaß. Nach Angaben der IEA stieg der Ölpreis noch nie so stark binnen eines Monats an. Erneuerbare Energiequellen werden weltweit immer gefragter.
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