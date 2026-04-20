Agile One muss warten. Der Kanzler verspätet sich. Also wartet der humanoide Roboter geduldig. Irgendwann erreicht Friedrich Merz dann doch noch den Messestand in Halle 27. Agile One dreht sich und winkt mit seinen sehr großen Händen, auf die sie bei dem 2018 gegründeten Münchner Start-up Agile Robots besonders stolz sind: fünf Finger, 21 Gelenke, taktile Sensoren, fast menschlich. Mitgründer Zhaopeng Chen hat sie entwickelt, als er noch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gearbeitet hat.