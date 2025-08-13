Autoindustrie Mercedes und das böse L-Wort 13. August 2025, 9:19 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Luxus? Wir doch nicht! Aber was Gutes darf es schon sein. (Foto: Bernd Weißbrod/picture alliance/dpa)

Unter dem Stern von Stuttgart wollen sie nicht mehr von „Luxus“ reden, man sagt jetzt lieber „Top-End“. Sonst aber soll eigentlich alles weitergehen, wie gehabt. Das ist vor allem eines: ziemlich deutsch.

Von Stephan Radomsky

