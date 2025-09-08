Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Mercedes verkaufte im ersten Halbjahr nur 6000 E-Autos und plant bis 2027 über 40 neue Modelle gegen die starke Konkurrenz aus China.

Mercedes präsentiert auf der IAA in München den neuen vollelektrischen GLC, der 2026 auf den Markt kommt und 713 Kilometer Reichweite bieten soll.

Nach mehreren gefloppten Elektroautos präsentieren die Stuttgarter ihren neuen vollelektrischen GLC. Der muss nun wirklich ankommen, für Konzernchef Ola Källenius steht viel auf dem Spiel.

Von Tobias Bug, München

Ein Erfolgserlebnis kann Ola Källenius gerade sehr gut gebrauchen. Seit Monaten muss der Mercedes-Chef immer wieder schlechte Nachrichten vermelden: weniger verkaufte Autos, sinkende Umsätze, einbrechende Gewinne. Die Konkurrenz macht Mercedes zu schaffen, vor allem die aus China, die den deutschen Heimatmarkt aufmischt. Noch hat der Stuttgarter Autobauer darauf keine passende Antwort gefunden.