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AutoindustrieMercedes stoppt alle Investitionen in Deutschland und droht mit Werkschließungen

Lesezeit: 2 Min.

Bei Mercedes eskaliert der Streit zwischen Vorstand und Betriebsrat immer weiter.
Bei Mercedes eskaliert der Streit zwischen Vorstand und Betriebsrat immer weiter.
Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Als Grund nennt der Vorstand, dass bisher keine Einigung mit dem Betriebsrat über längere Arbeitszeiten und weniger Gehalt erzielt werden konnte.

Von Christina Kunkel

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Mercedes erhöht den Druck auf den Betriebsrat und die IG Metall. In einem Interview im Intranet des Autoherstellers, das der SZ vorliegt, heißt es von Produktionschef Michael Schiebe, man habe im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen. Als Begründung nennt Schiebe ausdrücklich, dass die Gespräche mit dem Betriebsrat und der IG Metall bisher ergebnislos verlaufen seien. Man habe „trotz zahlreicher intensiver Gespräche derzeit noch keinen Lösungskorridor erkennen können“, sagt Schiebe. Und mit den heutigen Kostenstrukturen könne man in Deutschland nicht investieren.

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