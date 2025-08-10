Der Alltag steckt eh schon voller Dinge, die man streng genommen nicht braucht. Menschen stellen sich alte chinesische Vasen ins Wohnzimmer, andere weiße Gänse aus Ton oder Plastik und beleuchtete Kugeln in den Vorgarten. Im Grunde ja alles Gegenstände, die keine wirkliche Funktion haben. Interessant wird es, wenn es um Autos geht, wo ja eigentlich alles, was hier einen Platz bekommt, immer auch eine Funktion haben sollte.
Autodesign auf SinnsucheKleine Gewinne, prächtiger Grill
Ein opulenter Kühlergrill, der nichts mehr zu kühlen hat, ein Designkonzept, das „überschwänglicher Modernismus“ heißt: Je komplexer die Probleme in der Autobranche werden, desto kurioser werden offenbar die Fahrzeuge.
Von Thomas Fromm, München
