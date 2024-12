Von Kathrin Werner

Die E-Mail kam überraschend. Es war der 2. Dezember, Endspurt in der Vorweihnachtszeit, als die Nachricht vom Vorstand im Posteingang aller Mercedes-Führungskräfte einging. Man wolle ab dem kommenden Jahr alle von der Abteilungsleitung aufwärts wieder im Büro sehen, und zwar jeden Tag. Nicht einmal einen Monat Vorlauf hatten die Führungskräfte also, um ihren Alltag so zu organisieren, dass sie ab Januar nicht mehr auf das Home-Office angewiesen sind.