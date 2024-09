Nach BMW rechnet jetzt auch der schwäbische Autokonzern mit weniger Gewinn in diesem Jahr. Die Probleme von Mercedes liegen vor allem in China. Denn dort hat man sich offenbar mit den Premium-Plänen verkalkuliert.

Von Tobias Bug, Christina Kunkel, Florian Müller, München/Stuttgart/Peking

Jetzt also auch noch Mercedes. Der Stuttgarter Autohersteller gab am späten Donnerstagabend bekannt, dass sein Jahresergebnis deutlich schlechter ausfallen werde als erwartet. „Gewinnwarnung“ heißt das in der Fachsprache – also die Warnung an den Aktienmarkt, dass man mit seiner Gewinneinschätzung danebenlag. Vergangene Woche hatte bereits BMW eine solche Meldung herausgegeben. Wobei das Ausmaß bei Mercedes noch größer ist.