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Mercedes-Benz„Wir müssen besser werden im Vergleich zu uns selbst“

Lesezeit: 5 Min.

Mercedes-Chef Ola Källenius, hier bei der Eröffnung einer Fabrikerweiterung in Ungarn vor zwei Wochen, war auch wegen mehrfacher Strategieschwenks in die Kritik geraten.
Mercedes-Chef Ola Källenius, hier bei der Eröffnung einer Fabrikerweiterung in Ungarn vor zwei Wochen, war auch wegen mehrfacher Strategieschwenks in die Kritik geraten. Marton Monus/REUTERS

Auch Mercedes schafft die Trendwende nicht, vor allem in China wird die Krise immer größer. Für Konzernchef Källenius könnte es Grund genug sein, noch stärker auf Konfrontation mit den Arbeitnehmern zu gehen.

Von Christina Kunkel, Roland Muschel und Stephan Radomsky, Stuttgart/München

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Mit der guten Laune ist es bei Mercedes erst mal vorbei. Nach außen hin schon seit einer Weile. 2025 brach der operative Gewinn des Autobauers um mehr als die Hälfte ein, seit Anfang dieses Jahres ist der Aktienkurs um mehr als ein Viertel abgesackt – und inzwischen auch im Konzern. „Wir haben gewählt, die Harmonie zu stören – und wenn, dann richtig“, sagte Mercedes-Chef Ola Källenius kürzlich auf einer Veranstaltung in Stuttgart. Und die jüngsten Zahlen helfen auch nicht unbedingt dabei, die Stimmung zu heben.

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