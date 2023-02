Eine erfahrenere Person trifft eine Person, die oft jünger und weniger erfahren ist, will ihr helfen, bietet Rat an, empfiehlt sie weiter: So läuft oft Mentoring ab.

Was will ich im Job? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und wie mache ich Karriere? Bei solchen Fragen können Mentoren helfen. Was die Zusammenarbeit bringt und warum gerade Frauen davon profitieren.

Von Kathrin Werner

Wenn Menschen ein Unternehmen gründen, liegt das oft daran, dass ihnen selbst etwas fehlt. Dass sie daraus ableiten, dass es vielen so gehen muss wie ihnen selbst. Und dass sie dann in diesem Bedarf ein Geschäft sehen. So war das auch bei Karin Heinzl. Als sie 2013 ihren Job verlor, hätte sie sich so sehr gewünscht, dass sie jemanden um Rat fragen und um Hilfe bitten könnte. "Ich habe mich sehr allein gefühlt", erzählt die heute 40-Jährige. "Aber wie so viele Frauen dachte ich auch, dass das normal ist, weil man sich alleine durchkämpfen muss."