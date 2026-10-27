Nach der Kollision der „Mein Schiff 3“ mit Containerschiffen hat Tui Cruises eine 20-tägige Kreuzfahrt abgesagt. Welche Rechte Reisende jetzt haben, was noch unklar ist und worauf sie achten sollten.

Es hätte ein langer schöner Urlaub werden sollen. Doch aus der 20-tägigen Kanaren-Kreuzfahrt wird nun nichts mehr. Beim Auslaufen in Bremerhaven am späten Sonntagnachmittag ist die „Mein Schiff 3“ des Kreuzfahrtunternehmens Tui Cruises von einer schweren Windböe erfasst worden und mit zwei Containerschiffen kollidiert. Den Kapitän des Schiffes erwartet ein Ordnungsgeldverfahren. Die Wasserschutzpolizei prüft, ob er gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen hat.