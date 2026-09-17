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Trotz gesenkter Mehrwertsteuer99 Prozent der Gerichte im Restaurant werden nicht billiger

Lesezeit: 3 Min.

Der Fachkräftemangel ist überall spürbar, auch in der Gastronomie.
Der Fachkräftemangel ist überall spürbar, auch in der Gastronomie.
Sina Schuldt/dpa

Die Gastrobranche gibt die Steuersenkung nicht an Kunden weiter, zeigt eine Studie der Gewerkschaft NGG. Beschäftigte fürchten durch längere Arbeitszeiten eine noch stärkere Belastung.

Von Alexander Hagelüken

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Essen und Trinken bleiben bezahlbar“, versprach CSU-Chef Markus Söder vor einem Jahr. „Mit der Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent in der Gastronomie entlasten wir die Bürgerinnen und Bürger.“ Wer sich unter „Entlastung“ günstigere Preise in Restaurants vorgestellt hat, dürfte allerdings enttäuscht sein. Obwohl die Bundesregierung zum Jahresanfang die Mehrwertsteuer gesenkt hat, ist zunächst fast kein Gericht billiger geworden, zeigt eine neue Studie.

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