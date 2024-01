Plastikbecher einmal benutzen und wegwerfen, so kann es nicht mehr weitergehen.

Kommentar von Tobias Bug

Jeder, der Mahlzeiten oder Getränke in Kunststoff-Einwegbehältern "to go" anbietet, muss dafür eine Mehrwegverpackung als Alternative anbieten. Bekannt ist diese Neuerung im Verpackungsgesetz schon seit 2021 und seit Anfang 2023 gilt die Mehrwegangebotspflicht für Gastronomen, Supermärkte und Tankstellen. Passiert ist bis heute: wenig bis gar nichts. Der Marktanteil von Mehrweg zum Mitnehmen nahm laut Zahlen der Umweltschützer von WWF seit einem Jahr um nicht mal einen mickrigen Prozentpunkt zu.