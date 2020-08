Der Deal ist für Siemens der mit Abstand größte Kauf in der Unternehmensgeschichte: Die Medizintechnik-Tochter Healthineers will für 16,4 Milliarden Dollar den US-Konzern Varian kaufen.

Von Thomas Fromm

Bislang galt die 7,6 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-amerikanischen Öl- und Gastechnikausrüsters Dresser Rand als größter Siemens-Zukauf. Das war vor sechs Jahren, in den USA boomte damals das Fracking-Geschäft, und die Münchner wollten vom Schiefergasboom in den USA profitieren.

Längst aber ist klar, dass der Konzern, der künftig verstärkt auf saubere und nachhaltigere Energieträger setzen will, damals mit sehr hohem Einsatz auf die falsche Technologie gesetzt hatte. Weitaus zukunftsträchtiger dürfte dagegen jener Zukauf sein, den die Münchner am Sonntag verkündeten: 16,4 Milliarden Dollar will die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers für den US-Konzern Varian zahlen, um so sein Geschäft mit Krebsforschung und -therapien auszubauen. Diesmal also kann man mit Sicherheit sagen: Der Milliarden-Deal ist für Siemens der mit Abstand größte Kauf in der Unternehmensgeschichte.

Siemens beliefert Krankenhäuser und Arztpraxen mit medizintechnischen Apparaten wie Ultraschall- und Röntgengeräten oder Kernspintomographen. Mit der Übernahme von Varian kauft sich die Siemens-Tochter einen der weltweit führenden Hersteller von medizinischen Geräten für die Strahlentherapie ein - und kann so künftig sämtliche Geräte aus einer Hand anbieten. Kliniken würden überall auf der Welt immer größer, heißt es am Unternehmenssitz in Erlangen. Da sei es von großem Vorteil, "das gesamte Spektrum" an Medizintechnik im Angebot zu haben. Erst vor wenigen Wochen sagte Healthineers-Chef Bernd Montag im SZ-Interview, man könne "Übernahmen tätigen", müsse es "aber nicht unbedingt". Derzeit wüchsen "verschiedene Bereiche der Medizin immer näher zusammen", deshalb könne man "zusammen mehr erreichen". Die Corona-Pandemie zeige zudem, "wie ganzheitlich man als Medizinunternehmen heute denken und arbeiten muss".

Die Varian-Aktionäre sollen 177,50 Dollar je Aktie erhalten; finanzieren will das im MDax notierte Siemens Healthineers die Übernahme zur Hälfte über Kredite und zur anderen Hälfte über neues Eigenkapital, das sie über die Ausgabe neuer Aktien bekommen wollen. Da die Konzernmutter Siemens an dieser Kapitalerhöhung bei Healthineers nicht teilnehmen soll, sinkt der Anteil der Münchener an der Erlangener Tochter, die 2018 an die Börse gegangen war, von 85 Prozent auf rund 72 Prozent. Da durch die Kapitalerhöhung insgesamt mehr Healthineers-Aktien am Markt sein werden, dürften sich durch die Transaktion auch die Chancen auf einen mittelfristigen Aufstieg in den Dax erhöhen, glauben Insider. Siemens-Chef Joe Kaeser sagte, der geplante Milliarden-Zukauf werde "Siemens Healthineers entscheidend voranbringen".

Das Unternehmen Varian Medical Systems stammt aus dem kalifornischen Palo Alto und wurde 1948 von den Brüdern Russell Harrison und Sigurd Fergus Varian gegründet. Schwerpunkt von Varian ist die Entwicklung neuer Krebsbehandlungen; das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 10000 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Varian einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar.

Siemens arbeitet schon seit 2012 in einer strategischen Partnerschaft mit den Amerikanern zusammen, dabei werden in der Krebsbehandlung die Röntgengeräte und Scanner von Healthineers mit den Therapiesystemen von Varian kombiniert. Die jetzt beschlossene Fusion baue auf dieser langjährigen Partnerschaft auf, erklärte Siemens Healthineers.