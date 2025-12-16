Thomas Preis trägt einen kleinen Pin am Revers. Er zeigt ein rotes A auf weißem Grund. Es ist das Zeichen der Apotheker. Seit knapp einem Jahr führt der 66-Jährige die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, kurz Abda. Es sind stressige Zeiten für die Branche. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken plant eine Reform. Die Lage ist so komplex wie der Name des Gesetzes: Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz. Der Entwurf steht schon mal. Und Menschen wie Preis hoffen mal wieder. An diesem Mittwoch protestieren die Apotheker wieder.
Apotheken„Einige Medikamente wird es in Zukunft vielleicht gar nicht mehr geben“
Lesezeit: 6 Min.
Wie lässt sich verhindern, dass das Apotheken-Netz ausdünnt? Verbandspräsident Thomas Preis erklärt, warum die Versorgung in manchen Stadtteilen Berlins schlechter ist als auf dem Land, und beklagt, dass es in mehr als 20 Jahren nur eine einzige kleine Erhöhung für seine Branche gab.
Interview von Elisabeth Dostert, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema