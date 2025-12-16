Apotheken„Einige Medikamente wird es in Zukunft vielleicht gar nicht mehr geben“

Thomas Preis trägt einen kleinen Pin am Revers. Er zeigt ein rotes A auf weißem Grund. Es ist das Zeichen der Apotheker. Seit knapp einem Jahr führt der 66-Jährige die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, kurz Abda. Es sind stressige Zeiten für die Branche. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken plant eine Reform. Die Lage ist so komplex wie der Name des Gesetzes: Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz. Der Entwurf steht schon mal. Und Menschen wie Preis hoffen mal wieder. An diesem Mittwoch protestieren die Apotheker wieder.