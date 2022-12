Von Elisabeth Dostert und Angelika Slavik, München/Berlin

Die Lieferengpässe bei Medikamenten verunsichern in diesen Tagen viele Menschen. Brustkrebsmedikamente sind mancherorts ebenso knapp wie Antibiotika oder Arzneimittel für Kinder. Besonders der Mangel bei Fiebersaft stresst viele Eltern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will dem Problem nun mit einem Gesetz beikommen. Ob das klappt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum gibt es überhaupt Lieferengpässe?

Mehrere Gründe spielen eine Rolle. Rohstoffknappheit, steigende Energiepreise, globale Probleme mit den Lieferketten sind Faktoren, vor allem aber auch die Monopolisierung der Märkte. Immer weniger Akteure teilen den Markt unter sich auf. Fällt dann eine Firma oder eine Produktionsstätte aus, kann das global spürbare Auswirkungen haben. In Deutschland kommt noch dazu, dass die Hersteller von Generika mit vielen populären Medikamenten nur wenig Gewinn machen, weil die Preise streng nach unten reguliert sind. Deshalb sind Lieferungen nach Deutschland weniger reizvoll als in andere Länder.

Was ist schiefgegangen?

Das deutsche System arbeitet mit verschiedenen Instrumenten, um die Kosten für Generika zu deckeln. Dazu gehören Rabattverträge und sogenannte Festpreise, die genau festlegen, wie viel Geld die Krankenkassen maximal für ein Medikament bezahlen. Dieser Versuch, Kosten zu sparen, führte aber dazu, dass nur noch die billigsten Anbieter im Markt geblieben sind - und andere Länder als Absatzmärkte interessanter sind.

Was genau soll sich nun ändern?

Im Bundesgesundheitsministerium hat man erste Eckpunkte für ein geplantes Gesetz erarbeitet. Das sieht unter anderem vor, dass besonders wichtige Medikamente deutlich besser vergütet werden als bisher. Die Kassen sollen künftig das bis zu 1,5fache des sogenannten "Festpreises" erstatten, die Gewinnmargen der Hersteller würden damit also deutlich steigen. Diese privilegierte Vergütung gilt für wichtige Medikamente für Erwachsene, aber im besonderen Maße Kindermedizin. Das Segment ist aus Herstellersicht bislang sehr unrentabel, das soll die neue Regelung ins Gegenteil verkehren.

Gibt es noch weitere Maßnahmen?

Ja. Künftig soll nicht mehr nur der günstigste Anbieter zum Zug kommen, sondern immer auch ein Hersteller aus der EU. Das soll die Liefersicherheit verbessern. Außerdem sollen die Anbieter verpflichtet werden, Ware für mehrere Monate auf Lager zu halten, um kurzfristige Probleme ausgleichen zu können.

Was kostet das alles?

Dazu macht das Ministerium bislang keine Angaben. Vertreter der Krankenkassen waren jedenfalls nicht begeistert von den Plänen des Ministers und sprachen von einem vorgezogenen "Weihnachtsgeschenk an die Pharmafirmen".

Ist die Lage wirklich so schlimm?

Derzeit sind etwa 300 Arzneimittel in Deutschland nicht lieferbar. Das ist viel, zumal darunter neben den Kinderarzneien auch wichtige Krebsmedikamente und Antibiotika sind. In der Regel gibt es Ausweichprodukte - allerdings sind Medikamentenumstellungen für Patienten in manchen Fällen mindestens unangenehm. Hält man sich an die wissenschaftliche Definition, hat es Deutschland mehrheitlich mit einem Liefer-, aber nicht mit einem Versorgungsengpass zu tun. In Bezug auf Kinder-Medikamente sprach der Minister selbst am Dienstag allerdings von einem Versorgungsengpass. Ein Lieferengpass ist eine über voraussichtlich zwei Wochen hinausgehende "Unterbrechung einer Auslieferung im üblichen Umfang oder eine deutlich vermehrte Nachfrage, der nicht angemessen nachgekommen werden kann", erklärt ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm). "Ein Lieferengpass ist kein Versorgungsengpass, bei dem die Versorgung von Patienten gefährdet wäre, auch weil es keine Alternativen gibt. Versorgungsmängel sind in Deutschland sehr selten."

Wie schnell gibt es wieder überall Fiebersaft?

Das ist schwer abzuschätzen. Grundsätzlich betreffen die neuen Regeln verschreibungspflichtige Medikamente, Fiebersaft wird aber häufig frei verkauft. Es gibt dennoch die Erwartung, dass ein allgemein steigendes Preisniveau bei vielen Medikamenten auch die Fiebersaft-Produktion für die Firmen interessanter machen wird. Gesundheitsminister Lauterbach sagte am Dienstag, er rechne damit, dass die Maßnahmen bei der Arzneimittelversorgung für Kinder "sehr schnell wirken".

Der Beirat für Liefer- und Versorgungsengpässe des Bfarm hat sich mehrfach mit den Fiebersäften und Zäpfen beschäftigt. Einen "Lieferabriss" konnte das Gremium auf Basis der vorliegenden Daten nicht feststellen, es würden kontinuierlich Arzneimittel in den Markt gebracht, heißt es in einer Mitteilung. Darin heißt es auch, es gebe wohl einen Mehrbedarf für solche Produkte wegen der erhöhten Ateminfektionsrate bei Kindern. "Dieser kann derzeit nicht im vollen Umfang kompensiert werden." Das Bfarm veröffentlicht dazu einige Grafiken. Eine zeigt, dass der Einkauf von Fiebersaft mit dem Wirkstoff Paracetamol in den vergangenen Monaten sehr sprunghaft verlaufen ist. Es wurde zeitweise mehr Saft eingekauft als verkauft wurde. Die stark gestiegenen Einkäufe führten laut Bfarm zu regionaler "Ungleichverteilung und Bevorratung" mit den verfügbaren Beständen. Im Klartext: Fiebersaft wurde gebunkert. Die Behörde gibt in ihrer Mitteilung einige Empfehlungen an die Apotheken und Großhändler, zum Beispiel nicht mehr Saft zu bevorraten als den Bedarf einer Woche. Oder zu prüfen, ob möglicherweise eine andere Darreichungsform in Frage kommt, zum Beispiel für ältere Kinder Tabletten. Saft sollte an Kinder und Jugendliche ab neun Jahren ausschließlich auf Rezept abgegeben werden, wenn die Einnahme fester Darreichungsformen nicht möglich ist.

Wo werden Generika hergestellt?

Der israelische Konzern Teva, zu dem auch die deutsche Firma Ratiopharm gehört, ist einer der großen Anbieter von Fiebersäften für Kinder. Rund 90 Prozent der Säfte mit Paracetamol stammen von Ratiopharm. Auf Fragen der SZ antwortet Teva, dass die Fiebersäfte im Werk in Ulm hergestellt werden. So einfach, wie sich das liest, ist die Sache allerdings nicht. Es ist ein wenig wie bei Autos, am Ende steht der Name BMW, Mercedes oder Skoda auf dem Fahrzeug. Aber nicht alles, was darin verbaut ist, haben die Autohersteller selbst gemacht, sie stellen zum Beispiel keine Halbleiter her. Die Lieferkette ist ziemlich lang und es kann an vielen Stellen haken, in der Pandemie ist das sehr deutlich geworden. So ähnlich ist auch bei Medikamenten.

Da wäre zum Beispiel der Fiebersaft Paracetamol-ratiopharm, Zulassungsnummer 5727.00.00. Ein Milliliter enthält 40 Milligramm Paracetamol. Ratiopharm ist der Zulassungsinhaber, sein Name steht auf der Packung. Genau genommen müsste es es heißen, in Ulm wird alles zusammengerührt und -geführt. Der Saft ist ein richtiger Cocktail. Er enthält sehr viel mehr als den Wirkstoff Paracetamol. Drin steckt laut Fachinformation auch Glycerol, Macrogol, Saccharin-Natrium, Natriummetabisulfit, Citronensäure-Monohydrat, Natriumhydroxid, Acesulfam-Kalium, Orangen-Aroma und gereinigtes Wasser. Der Saft wird in ein Fläschchen abfüllt und kommt mit dem Beipackzettel in einen kleinen Karton. All das stellt Ratiopharm nicht selbst her. Den Wirkstoff Paracetamol, beispielsweise, bezieht Ratiopharm nach eigenen Angaben aus Asien, woher und von wem genau, schreibt das Unternehmen nicht. Auch bei Materialien wie Filtern oder Reinigungsmittel gibt es aktuell immer wieder Beschaffungsprobleme, schreibt Teva. Und dann braucht es natürlich auch noch Menschen für die Produktion, Fachpersonal ist auch knapp. Und es fällt, wie überall, immer mal Personal wegen Krankheit aus.

Verdienen die Hersteller noch am Fiebersaft?

Für den israelischen Hersteller Teva, zu dem das deutsche Unternehmen Ratiopharm gehört, sind die Säfte ein Verlustgeschäft. Er macht da keinen Hehl draus. Andere, wie der zum Novartis-Konzern gehörende Generikahersteller 1A Pharma haben sich schon vor Monaten aus dem Markt zurückgezogen. Die Festpreise, beklagt etwa Teva, stagnieren seit Jahren. Aber die Preise für Produktion und Einkauf steigen. "Eigentlich müsste der Festpreis dynamisiert werden, mindestens um die Inflationsrate", meint Hubertus Cranz, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller (BAH): "Und bei den Rabattverträgen müssten mehrere Hersteller den Zuschlag bekommen, um das Risiko eines Ausfalls zu streuen."

Welche Rolle spielen Generika bei der Versorgung?

Eine ziemlich große. Die gesetzlichen Krankenkassen gaben 2021 nach eigenen Angaben 46,6 Milliarden Euro für Arzneimittel aus - patentgeschützte und generische. Dieser Betrag landet aber aber nicht komplett bei den Herstellen, einen Teil landet auch bei Apotheken und Großhändlern und beim Staat in Form von Mehrwertsteuern. Nach Angaben des Verbandes Pro Generika, er vertritt die Hersteller von Nachahmerprodukten, benötigten die gesetzlich Versicherten 2021 insgesamt 45,9 Milliarden Tagestherapiedosen. Fast 80 Prozent waren Generika. Die Tagestherapiedosis ist eine rechnerische Größe, mit der die angenommene mittlere Tagesdosis eines Erwachsenen in der Hauptindikation dieses Wirkstoffes bezeichnet wird. 2021 lagen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen gemäß Herstellerabgabepreis laut Pro Generika bei 33 Milliarden Euro, Generika hatten daran einen Anteil von 5,9 Milliarden Euro, nach Abzug von Rabatten noch gut zwei Milliarden Euro.

Gibt es nur Engpässe bei Generika?

Nein. Das Bundesinstitut Arzneimittel und Medizinprodukte führt in seiner Liste mehr als 300 Engpässe auf. Hin und wieder komme es auch zu Engpässen bei patentgeschützten Medikamenten, weil die Produktion, etwa durch einen Brand, zeitweise unterbrochen wurde, sagt ein Sprecher des Verbandes der Forschenden Pharma-Unternehmen (vfa). Aber der Ausfall betrifft sehr selten alle Darreichungsformen und Wirkstärken. "Das Gros der Lieferengpässe machen Generika aus." Bei vielen sei die Differenz zwischen Herstellungskosten und Verkaufspreis sehr klein, "so klein, dass man sich Herstellung und Verkauf nicht lohnen und der Anbieter Gefahr läuft, in die roten Zahlen zu geraten."