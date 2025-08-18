Pro Sieben Sat 1, Sky, Sport 1, Plazamedia – diese TV-Unternehmen sollen neue Eigentümer bekommen oder haben es schon. Was ist los am viel gerühmten Medienstandort München?

Von Caspar Busse

Es gibt dieses legendäre Zitat von Leo Kirch: „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen“, sagte der Filmhändler lakonisch, als 2002 seine Mediengruppe mit ziemlich viel Getöse zusammenbrach und Insolvenz anmelden musste. Kirch (1926–2011), der einst mit dem Handel von Filmrechten groß wurde, hatte über Jahrzehnte ein Film-und Fernsehimperium aufgebaut, das in Deutschland seinesgleichen suchte und München zu einem wichtigen Medienstandort machte. Doch am Ende wurde das Rad, das Kirch drehte, zu groß – es folgte eine der größten Pleiten, die es in Deutschland bis dahin gab.