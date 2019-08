Mainz (dpa) - Die Geschichte der Familie Schöllack und ihrer Tanzschule geht weiter: Nach "Ku'damm 56" in 2016 und "Ku'damm 59" Anfang 2018 ist nun ein weiterer Dreiteiler der ZDF-Reihe mit dem Arbeitstitel "Ku'damm 63" geplant, wie der Sender am Montag in Mainz mitteilte.