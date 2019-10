Stuttgart (dpa/lsw) - Der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV) bekommt einen neuen Geschäftsführer. Holger Paesler, der zehn Jahre lang Geschäftsführer der Verlagsgruppe Ebner in Ulm war, wird Nachfolger von Stephan Bourauel. Wie der Verband am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, tritt Paesler zum 1. Januar 2020 an.

"Er weiß, was die Verlage heute brauchen, um die Herausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen", lobte der VSZV-Vorsitzende Valdo Lehari jr. den 49 Jahre alten Juristen und Betriebswirt. Vor seiner Zeit in Ulm hatte Paesler bereits als Geschäftsführer des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger gearbeitet.

Der Rechtsanwalt Bourauel war seit 1997 Geschäftsführer des VSZV, der die Zeitungsverlage und deren digitale Unternehmen in Baden-Württemberg vertritt.