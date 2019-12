St. Ingbert (dpa/lrs) Das traditionelle Fernseh-Weihnachtskonzert mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an Heiligabend sendet das ZDF in diesem Jahr aus dem saarländischen St. Ingbert. Die ZDF-Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" wird heute in der Pfarrkirche St. Josef in St. Ingbert aufgezeichnet. Dazu hat Steinmeier rund 300 hauptsächlich ehrenamtlich tätige Gäste eingeladen.

Die katholische Pfarrkirche St. Josef ist die zweitgrößte Kirche im Bistum Speyer. Nur der Speyerer Dom selbst bietet noch mehr Gläubigen Platz. Im Anschluss an das Konzert folgt ein Empfang des Bundespräsidenten für die geladenen Gäste in der St. Ingberter Stadthalle.

Seit vielen Jahren ist die Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" fester Bestandteil des musikalischen Heiligabends im ZDF. 1995 wurde sie auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und seiner Frau Christiane ins Leben gerufen. Seit der Premiere im bayerischen Dießen besuchen die amtierenden Bundespräsidenten alljährlich ein anderes Bundesland. Das ZDF strahlt das Konzert am 24. Dezember von 18 bis 19 Uhr aus.