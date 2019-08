Ausdruck finden diese Emotionen bei Tarrach unter anderem in der Musik. Kürzlich erschien sein Album "Zum Glück traurig", auf dem er Lieder im Stil der portugiesischen Fado-Musik singt. "Es ist eine Art Wehklage-Gesang, der die Melancholie feiert", erklärte er. Die Deutschen seien dafür vielleicht ein bisschen zu sachlich gestrickt. "Melancholie ist in Deutschland immer noch für viele das Symptom einer Gemütskrankheit und nicht wie in Frankreich und Portugal Sinnbild für zutiefst menschliches Sein." Auch ein Grund, warum der Schauspieler die Dreharbeiten für die ARD-Krimireihe "Lissabon Krimi" schätzt, in der er einen Rechtsanwalt spielt.