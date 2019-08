München (dpa) - Thomas Gottschalks Literatursendung soll trotz niedriger Einschaltquoten im kommenden Jahr weitergehen. Für 2020 seien weitere Ausgaben von "Gottschalk liest?" im BR Fernsehen geplant, teilte der Bayerische Rundfunk in München auf Anfrage mit. Und das, obwohl nach Senderangaben nur noch 73 000 Menschen in Bayern und 125 000 in Deutschland die zweite Folge im Juni sehen wollten. Bei der ersten Ausgabe im März hatten deutschlandweit noch 470 000 Zuschauer eingeschaltet, 290 000 davon in Bayern. Kurz zuvor waren Gottschalks Trennung von seiner Frau Thea und seine neue Beziehung bekannt geworden.