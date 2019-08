Böhm spielt in "Die Chefin" die Leiterin der Mordkommission in München, Vera Lanz, Tonkel ("Die Rosenheim-Cops") den Hauptkommissar Paul Böhmer. "Natürlich kabbelt man sich auch schneller, weil man sich kennt, was in unserem Fall aber sehr selten passiert. Es macht das Arbeiten mit dem Team auch offener, man kommt schneller auf den Punkt, weil man die Sprache der anderen kennt", sagt Böhm. "Man nimmt auch anders Rücksicht und sagt "Jetzt halte ich einfach mal den Mund". Und das machen wir gegenseitig, wir sind da wirklich auf Augenhöhe."

Ihren 50. Fall löst "Die Chefin" zum Beginn der zehnten Staffel. Das ZDF zeigt ihn am Freitag (23. August) um 20.15 Uhr. Der Titel lautet "Justitias Zuhälter" - es geht um Korruption unter Richtern.