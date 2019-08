Mainz (dpa/lrs) - Der Medienstaatsvertrag soll noch 2019 stehen. "Wir wollen noch in diesem Jahr über den fertigen Medienstaatsvertrag entscheiden", sagte die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab (SPD) am Dienstag in Mainz. "Mit dem Abschluss der zweiten Online-Beteiligung haben wir ein ganz wichtiges Zwischenziel erreicht und biegen nun auf die Zielgerade ein."