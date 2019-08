Mainz (dpa) - Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer zeigt sich wenig überrascht von der angepeilten Kandidatur des TV-Kabarettisten Jan Böhmermann um den Posten des SPD-Chefs. "Ich finde, es ist jetzt nicht die große Überraschung", sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz am Freitagabend bei einer Veranstaltung in Mainz dem Radiosender RPR1. Sie sei eher verwundert gewesen, dass sich Böhmermann nicht bereits früher gemeldet habe. "Ich bin ja Kabarett-Fan und insofern sehe ich das mit Humor."

Böhmermann hatte am Donnerstagabend in seiner Show "Neo Magazin Royale" angekündigt, SPD-Chef werden zu wollen, und eine Kampagne unter dem Hashtag "#neustart19" ausgerufen. Nach eigenem Bekunden ist er bislang noch kein SPD-Mitglied, was aus der Partei auch bestätigt wird. Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am Sonntagabend müsste Böhmermann also zunächst SPD-Mitglied werden. Anschließend benötigte er darüber hinaus die Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband, um tatsächlich als potenzieller Nachfolger von Andrea Nahles antreten zu können.