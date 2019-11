Ludwigshafen (dpa) - Zum 30. Jubiläum der dienstältesten "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal zeigt das Erste heute den Krimi "Die Pfalz von oben". Die Schauspielerin Ulrike Folkerts (58) ist seit Oktober 1989 in ihrer Rolle als Ermittlerin in Ludwigshafen zu sehen. Für den Jubiläumsfilm schließt der Südwestrundfunk (SWR) an den 28 Jahre alten Krimi "Tod im Häcksler" an. Zwar ist es ein neuer Fall, doch trifft Odenthal den damals wie heute auf dem Land arbeitenden Polizisten Stefan Tries (Ben Becker) wieder, mit dem sie einst ein Stelldichein hatte. Folkerts selbst sagte in Interviews vorab, sie schaue den Jubiläumskrimi am Sonntagabend mit Freunden in einer Berliner Kneipe.