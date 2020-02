Köln (dpa) - Das Erste will den Schmerz von "Lindenstraßen"-Fans über das bevorstehende Ende der Serie unter anderem mit zwei nächtlichen Marathons von alten Folgen lindern. Am 29. und am 30. März werden in den frühen Morgenstunden insgesamt elf Episoden der Kultserie wiederholt, wie der WDR am Dienstag mitteilte.

Los geht es am ersten Tag um 1.30 Uhr mit der allerersten Folge "Herzlich willkommen", die erstmals am 8. Dezember 1985 ausgestrahlt wurde. Auch andere besondere Momente der "Lindenstraßen"-Geschichte wie der berühmte Kuss zwischen Carsten Flöter und Robert Engel und die Live-Folge zum Tod von Erich Schiller werden zu sehen sein.

Die letzte Folge des Dauerbrenners soll am 29. März im Ersten (18.50 Uhr) laufen. Unmittelbar davor wird die Dokumentation "Bye bye Lindenstraße" gezeigt (18.00 Uhr). Auch im ARD-Sender One können sich Fans auf mehrere Dokumentationen rund um die Serie freuen. Dort werden auch an jedem Werktag alte Episoden wiederholt. Die "Lindenstraße" endet im nächsten Monat nach mehr als 34 Jahren. Die letzte Klappe fiel bereits kurz vor Weihnachten.