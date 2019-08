Für die ARD will Ramadan ab Ende August mit dem Fernsehfilm "In Berlin wächst kein Orangenbaum" sein Regiedebüt geben. "Ich will doppelgleisig fahren", sagte Ramadan. Er bleibe aber Schauspieler. "Ich werde auf jeden Fall weniger machen als vorher und mich komplett konzentrieren auf zwei, drei Filme im Jahr." An der Regiearbeit reize ihn vor allem eines: "Dass ich ein Ufo landen lassen kann mitten in Neukölln."