Köln (dpa) - Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland (34 Prozent) hört Podcasts. Allerdings gibt es große Unterschiede in der Nutzungshäufigkeit: So gaben bei einer YouGov-Umfrage 13 Prozent der teilnehmenden Nutzer an, täglich Podcasts zu hören.

Ein Viertel (25 Prozent) nutzt sie wöchentlich, jeder Fünfte (22 Prozent) monatlich, wie das Umfrageinstitut am Mittwoch mitteilte, das die Daten erhoben hat.

Wer Podcasts hört, macht das am liebsten zu Hause (73 Prozent), nur 21 Prozent gaben "unterwegs" als Antwort an, ebenfalls 21 Prozent "im Bus oder der Bahn", 19 Prozent "im Auto". Bevorzugte Zeit für Podcasts ist der Abend (46 Prozent), deutlich vor morgens (19 Prozent) und mittags (14 Prozent).

Für Podcastnutzer ist das Smartphone fast unverzichtbar: Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Nutzer gibt an, Podcasts damit zu hören. Erst mit deutlichem Abstand folgen das Laptop (28 Prozent), der Desktop-Computer (22 Prozent) und das Tablet (20 Prozent).