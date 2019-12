Hamburg (dpa) - Nach dem Tod des Schauspielers Jan Fedder ("Großstadtrevier") hat Hamburgs Erster Bürgermeister den TV-Star als eine der "beliebtesten Persönlichkeiten unserer Stadt" gewürdigt. "Traurige Nachricht zum Jahresende: ein Hamburger Original ist gestorben", sagte Peter Tschentscher (SPD) laut einer Mitteilung des Senats der Hansestadt vom Montagabend. "In Hamburg hat er sich durch sein Talent als Schauspieler und als Charaktertyp einen Namen gemacht, und hier werden wir ihn auch so in Erinnerung behalten." Fedder starb wenige Wochen vor seinem 65. Geburtstag in Hamburg. Er wurde am Montagabend tot in seiner Wohnung gefunden.