Hamburg (dpa/lno) - Wenn am 25. September der Deutsche Radiopreis in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen wird, wird auch die Band Simply Red auf der Bühne stehen. Die Musiker um Mick Hucknall werden ihre aktuelle Single "Thinking Of You" aus dem neuen Studioalbum "Blue Eyed Soul" vorstellen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das Radio habe ihm seine Karriere ermöglicht, sagte Hucknall laut Mitteilung. "Als ich das erste Mal einen Song von mir im Radio gehört habe, wusste ich: Jetzt habe ich es geschafft, ich werde professioneller Sänger." Bekannt geworden ist die britische Band mit Hits wie "Something Got Me Started", "Stars" und "Fairground".

Für den deutschen Radiopreis hat es in diesem Jahr 442 Einreichungen von 154 Radioprogrammen gegeben. Der Preis wird am 25. September zum bereits zehnten Mal verliehen und federführend vom NDR ausgerichtet. Barbara Schöneberger soll die Gala mit zahlreichen prominenten Gästen und Musikstars moderieren. Ehrengast der Preisverleihung wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein. Im vergangenen Jahr heizten Lenny Kravitz, Max Giesinger und Revolverheld am Abend ein. 2019 werden zudem Herbert Grönemeyer, Mark Forster, Lena Meyer-Landrut und Nico Santos auftreten. Die Preisverleihung in Deutschlands wohl berühmtestem Konzerthaus wird live von zahlreichen Radiosendern übertragen.