"Pittiplatsch ist ein Urgestein", sagte Regisseurin Sandra Schießl am Donnerstag. Ihr Team habe große Achtung vor dem gehabt, was ganze Generationen an dieser Figur lieben. "Aber es muss natürlich ein bisschen frischer Wind für die nächste Generation rein." Puppenbauer Norman Schneider baute die Originale nach - mit kleinen Änderungen, die ihnen mehr Lebendigkeit verleihen sollen. So hat Pittiplatsch erstmals einen auf und zu klappenden Mund.