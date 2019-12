Hamburg (dpa) - Der Medienbranchendienst "kress" zeichnet Steffen Klusmann ("Spiegel") als Chefredakteur des Jahres 2019 aus. Klusmann (53) habe sich in der Relotius-Affäre als umsichtiger Krisenmanager bewährt und zudem die so wichtige Print/Online-Fusion voran getrieben, urteilte die Jury.

Den "Sonderpreis für das Lebenswerk" vergibt "kress" in diesem Jahr an Dieter von Holtzbrinck (77), wie der Branchendienst am Montag mitteilte. Der Verleger habe es in seiner Laufbahn geschafft, journalistische Qualität und wirtschaftliche Vernunft in Einklang zu bringen. So habe er die wirtschaftlich angeschlagene "Zeit" nicht nur saniert, sondern zu einem Vorbild für die ganze Branche gemacht, heißt es in der Begründung.

Insgesamt hatte die Redaktion 30 Persönlichkeiten für die "kress awards 2019" nominiert. Die Auszeichnungen sollen am 27. April auf dem European Publishing Congress im Schloss Schönbrunn in Wien übergeben werden.