Hamburg (dpa/lno) - Schauspieler Jan Fedder (64, "Großstadtrevier") hat sich zeitlebens eine Trauerfeier im Hamburger Michel gewünscht. In der Talksendung "Reinhold Beckmann trifft..." antwortete Fedder im Sommer 2018 auf die Frage, ob seine Trauerfeier im Michel stattfinden werde: "Logisch. Wo denn sonst?" Hier wurde der Star der Vorabendserie "Großstadtrevier", der am 30. Dezember im Alter von 64 Jahren starb, getauft, konfirmiert und getraut.

Auch die Musik habe er schon ausgesucht. Was Überraschendes, genau wie bei seiner Hochzeit. Damals wollte er den Deep-Purple-Hit "Child in time" hören, aber der Organist habe sich geweigert, deshalb habe ein russischer Musiker den Song gespielt.

Ob und wann die Trauerfeier im Michel stattfindet, steht aber noch nicht fest. "Bislang gibt es noch keine Anfrage für eine Trauerfeier im Michel", sagte eine Sprecherin der St. Michaelis-Kirche am Donnerstag in Hamburg. Die Polizei hatte am Montag den Tod des beliebten Fernsehstars bestätigt.

"Um 18.47 ist der Hamburger Ehrenkommissar Jan Fedder tot in seiner Wohnung gefunden worden", hieß es. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung (Donnerstag) hatte ein Freund Fedder tot in seinem Bett im Stadtteil St. Pauli gefunden. Seine Frau Marion (53), die zu der Zeit Urlaub in Spanien machte, hatte sich Sorgen gemacht, weil sie ihn nicht erreichen konnte.

Am 27. Januar wird die neue 33. Staffel des "Großstadtreviers" in der ARD ausgestrahlt. Gezeigt werden 16 Folgen, einige davon mit Jan Fedder. Im Mai 2019 stand Jan Fedder dafür als Hamburger Polizist Dirk Matthies ein letztes Mal vor der Kamera.