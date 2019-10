Hamburg (dpa/lno) - Mit dem Foto "Elbphilharmonie im Nebel" hat Hamburg Marketing den PR-Bild Award 2019 gewonnen. Der Vermarkter der hanseatischen Metropole setzte sich damit gegen rund 600 Bewerbungen durch. Die undotierten Auszeichnungen wurden am Donnerstagabend in Hamburg in mehreren Kategorien von news aktuell verliehen, einem Tochterunternehmen der Deutschen Presse-Agentur. Es vergab die Auszeichnungen zum 14. Mal für herausragende Fotografien von Unternehmen, Organisationen und Agenturen.

"Die Siegerbilder sind zwar in ihren Motiven sehr vielfältig, haben aber eines gemeinsam: Sie erzählen eine Geschichte, regen unsere Vorstellungskraft an und öffnen uns den Blick in eine bisher unbekannte Welt", erklärte die Geschäftsführerin von news aktuell, Edith Stier-Thompson. Das Siegerfoto stammt von Konstantin Beck und wurde mit einer Drohne aufgenommen. Das zeige auch, welches Potenzial neue Techniken für das fotografische Handwerk hätten. "Als am Boden stehende Betrachter hätten wir eine so atemberaubende Atmosphäre aus Licht, Nebel und Glasdach nie mitbekommen."