Halle/Leipzig/Erfurt (dpa) - Journalistinnen und Journalisten des privaten Rundfunks sowie von Bürgermedien können sich ab sofort mit ihren Beiträgen für den Mitteldeutschen Rundfunkpreis bewerben. Das teilten die Landesmedienanstalten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Mittwoch gemeinsam mit. Anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit gibt es dieses Mal einen Sonderpreis. Unter dem Motto "30 Jahre grenzenlos" sollen Beiträge ausgezeichnet werden, die sich dem Thema "in besonderer Weise" widmen. Zudem werden Preise für die besten Hörfunk-, Fernseh- sowie Bürgermedien-Beiträge verliehen.

Der Rundfunkpreis ist mit insgesamt 34 500 Euro dotiert. Er wird zum 16. Mal von den Medienanstalten der drei Länder gemeinsam verliehen. Die Preisverleihungen selbst sind allerdings nach Medium getrennt. Die Hörfunkpreise werden am 10. Juli in Erfurt vergeben, die besten TV- und Radiobeiträge von Bürgermedien werden am 11. September in Halle geehrt. Zum Abschluss gibt es am 13. November die Auszeichnungen für die besten privaten Fernsehbeiträge in Leipzig.