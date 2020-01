Erfurt (dpa/th) - Sind Superhelden der große Renner? Oder tierische Darsteller? Was in den Kino- und TV-Produktionen zu sehen ist, die dieses Jahr ins Rennen um den "Goldenen Spatz" gehen, verraten die Macher des Kinder-Medien-Festivals heute in Erfurt. Mit dabei ist Nicola Jones, Leiterin des Festivals, das als größtes seiner Art in Deutschland beworben wird. Gemeinsam mit Kollegen aus der Auswahlkommission für die Kategorie Kino- und TV-Beiträge wird sie berichten, welche Themen und Tendenzen in den Produktionen in diesem Jahr besonders herausgestochen haben. Das Festival mit Kinderjury wird vom 24. bis 30 Mai wieder in Gera und Erfurt ausgetragen.