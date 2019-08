Cottbus (dpa) - ZDF-Chefredakteur Peter Frey ist nicht der Ansicht, der Sender würde zu wenig aus dem Osten Deutschlands berichten. "Für das ZDF kann ich das nicht sehen", sagte Frey der Deutschen Presseagentur am Donnerstagabend in Cottbus. Dort stellte er sich zusammen mit einigen ZDF-Redakteuren bei einer Veranstaltung den Fragen der Bürger. In den vergangenen Jahren habe der Sender sehr systematische Anstrengungen unternommen, beispielsweise durch das "Morgenmagazin vor Ort" oder andere Formate wie "ZDF-zoom", die aus dem Osten Deutschlands berichteten, sagte Frey.